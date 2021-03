An Schulen soll auch am Freitag getestet werden

„Nasenbohrer-Tests“ bislang nur am Montag und Mittwoch

Derzeit besuchen Volksschüler an allen fünf Wochentagen die Schule - getestet werden sie per Schnelltests, mittlerweile auch als „Nasenbohrer-Tests“ bekannt, nur am Montag und Mittwoch. Alle anderen Schüler haben einen Schichtbetrieb mit zwei Gruppen (zwei Tage in der Schule, zwei Tage daheim, Freitag grundsätzlich alle daheim) und werden nur am jeweiligen Beginn ihrer Präsenz-Schicht getestet. Unter-14-Jährige, die am Freitag an den Schulen betreut werden, wurden an diesem Tag schon bisher getestet. Nur wer sich testet, darf auch am Präsenzschulbetrieb teilnehmen.