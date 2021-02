Testverweigerer setzen jetzt Schulen unter Druck

Wenn am Montag in Kärnten die Schulen wieder öffnen, dürfen auch hier nur Kinder, die sich testen lassen, am Unterricht teilnehmen. Schon seit Tagen machen deshalb Testverweigerer dagegen mobil und suchen auch in sozialen Netzwerken und über WhatsApp-Gruppen Unterstützer. Außerdem wird Schuldirektoren und Lehrern mit Anzeigen und Klagen gedroht. . .