Hohe Zahlen: Zwei Regionen, zwei Corona-Strategien

Kärnten schließt Maßnahmen nicht aus

Andreas Schäfermeier, Sprecher vom Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser relativiert: „Von über 18.000 Menschen im in viele kleine Ortschaften zerklüfteten Bezirk sind 122 erkrankt. Es gibt keine Zunahme an stationär zu behandelnden Patienten.“ Deshalb setze man weiter auf einen Plan, bestehend aus Tests, Kontaktnachverfolgung, Impfungen und: „Zusätzliche Tests am achten Tag der Quarantäne bringen viel - die Hälfte musste verlängert werden“, so Kurath.