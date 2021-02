„Starmania 21“: Diese Talente sind im Semifinale

Erst mit Folge 8 kommt dann auch das Publikum ins Spiel. Die acht verbliebenen Talente treten dann in vier Zweier-Paarungen gegeneinander an, per Televoting werden die Aufsteiger ermittelt. Die Jury kann aber noch zwei „Jury-Tickets“ vergeben. In Show 9 rittern dann die sechs verbliebenen Sängerinnen und Sänger um vier Finaltickets, von denen drei vom Publikum und eines von der Jury vergeben wird. Und nach dem großen Finale am 7. Mai steht dann fest, wer die Neuauflage von „Starmania“ für sich entscheiden konnte und damit in die Fußstapfen von Michael Tschuggnall (2003), Verena Pötzl (2004), Nadine Beiler (2007) und Oliver Wimmer (2009) treten.