Coronavirus: Österreich als großes Test-Vorbild

Auch der Bayrische Rundfunk meldet unseren „Stockerl-Platz“: „Mit 10.800 Tests pro 100.000 Einwohner liegt Österreich in Europa auf Platz drei hinter Zypern und Dänemark und damit deutlich vor Deutschland, das mit rund 1350 Tests pro 100.000 Einwohner auf Platz 22 der 27 EU-Mitgliedsstaaten rangiert.“ Lob in der „Frankfurter Allgemeine“: „Österreich hat Hunderte Gemeindesäle, Messehallen und Parkplätze in Walk- und Drive-in-Teststraßen umfunktioniert, lässt in Schulen und Apotheken auf Staatskosten nach dem Virus fahnden.“ Und die „Bild“-Zeitung: „Endlich wieder zum Friseur, zur Maniküre, zur Massage. Und endlich wieder in die Schule! Worauf wir in Deutschland noch warten müssen, ist in Österreich wieder möglich.“