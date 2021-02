Raus aus der Corona-Desillusionierungsphase

„Zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen beitragen“

Die Hoffnung sei vielen in Österreich inzwischen abhandengekommen, aber man brauche Hoffnung. „Jeder von uns kann etwas tun“, so Musalek, „auch die Politik.“ Eine Aufgabe des Beraterstabs werde es auch sein, zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen bzw. der besseren Kommunikation beizutragen. Man müsse abschätzen, was man für einen guten Erfolg in Kauf nehmen könne - und was eben nicht. Und die Menschen müssten die Entscheidungen auch nachvollziehen können.