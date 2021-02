Lady Gaga: 500.000 Dollar Belohnung für ihre Hunde

Lady Gaga steht nach dem Überfall auf ihren Hundesitter noch immer unter Schock. Mittlerweile fahndet die Polizei in Los Angeles nach zwei Tatverdächtigen. Es handle sich um zwei Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren, teilte LAPD am Donnerstagabend mit. Der bei dem Vorfall angeschossene Ryan Fischer, der in ein Krankenhaus gebracht wurde, sei in „stabilem“ Zustand. Die Sängerin hat unterdessen 500.000 Dollar Belohnung für ihre gestohlenen Hunde „Koji“ und „Gustav“ ausgeschrieben.