Jugendbande knackte Hunderte Autos in Wien und NÖ

Mit Nothammer Scheiben eingeschlagen

Die Gruppe steht im Verdacht, mehr als 350 Einbrüche, vorwiegend in Pkw bzw. in Taxis, begangen zu haben, in dem sie zumeist mit Nothammer eine Scheibe des Fahrzeugs einschlugen und Wertgegenstände wie Bargeld, Parfüms oder Ladekabel stahlen.