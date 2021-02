Klimaschutz-Aufholjagd | Eintrittskarte

Die Corona-Impfung soll wie der Test bald zur Eintrittskarte werden - für den Friseur, den Masseur, aber auch Wirt, Theater, Kino und vieles mehr. Der Nationalrat beschloss am Mittwoch die Vereinheitlichung von Test-Bescheinigung, Bescheiden für Genese und Impfnachweis. Das sollte also so etwas werden wie der nach wenigen Tagen schon legendäre „grüne Pass“ in Israel. Wer jetzt aber daran zweifelt, dass Österreich das so gut hinbringt wie Israel, könnte leider recht haben.