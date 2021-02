Banküberfall geklärt: Geldprobleme als Motiv

Bankangestellte mit Pistole bedroht

Der Täter war am Montag kurz vor Mittag in die Filiale gekommen, hatte einen Bankangestellten mit einer Pistole bedroht und von ihm verlangt, ihm Geld in einen mitgebrachten Rucksack zu packen. Dann zwang er den Mitarbeiter sowie dessen ebenfalls anwesenden Chef, sich auf den Boden zu legen und flüchtete.