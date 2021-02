Fischler über Kurz: Kein „neuer Haider“, aber ...

Der frühere EU-Kommissar Franz Fischler hat scharfe Kritik an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen der Angriffe auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) im Zuge der Causa Blümel geübt. „Der Stil ist nicht richtig“, so der langjährige ÖVP-Spitzenpolitiker. Aufgrund der Angriffe von einem „neuen Haider“ zu sprechen, halte er zwar für „unfair“, spielte Fischler auf den langjährigen ehemaligen FPÖ-Chef und seine diversen heftigen Kämpfe mit der Justiz an. „Aber ,wehret den Anfängen‘“, mahnte Fischler.