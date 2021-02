Kanzler Kurz will vor Staatsanwaltschaft aussagen

Kurz: „Stehe jederzeit zur Verfügung“

In einem Brief an die WKStA meldete sich am Sonntag der Bundeskanzler zu Wort. Er erklärte dabei, dass er sich selbst als Person „mit einer Reihe an falschen Vorwürfen“ konfrontiert sehe, die er gerne klarstellen möchte. Dies möchte Kurz aber nicht nur durch die Medien transportieren, sondern auch eine Zeugenaussage machen. „Ich stehe Ihnen jederzeit, sieben Tage die Woche, für eine Zeugenaussage zur Verfügung“, heißt es in dem Brief, der krone.at vorliegt.