96-Jährige muss für Impfung extra nach Wien fahren

Herbert K. (77) aus Wien ist jetzt keiner, der sich vordrängelt - er wartet, bis er an der Reihe ist. Hofft aber, dass das bald ist, denn „ich pflege meine Mutter, die schon 96 Jahre alt ist und schaue auch auf meine Frau, der es nicht so gut geht. Und ich bin selbst gesundheitlich nicht mehr ganz auf der Höhe“. Um die Mama zu sich nehmen und gut versorgen zu können, ist man mit Sack und Pack zu Beginn der Coronawelle zum Nebenwohnsitz in der Oststeiermark gefahren. Und hat ihn seither nicht verlassen. „Auch, ich gebe es ehrlich zu, weil wir uns hier sicherer fühlen als in Wien, was diese Krankheit betrifft. Und wir sind zum Glück davon auch verschont geblieben.“ Auch hat man aus 40 Jahren, in denen man immer wieder in weiß-grünen Gefilden weilte, gute Freunde, „auf die man sich im Notfall verlassen kann“.