Kärntner wollen Online-Verluste rückfordern

Auch so mancher Kärntner sieht darin eine Chance, das verlorene Geld wieder zurück zu holen. „In letzter Zeit häufen sich Klagen gegen diverse Glücksspielanbieter“, berichtet Eva Jost-Draxl vom Landesgericht Klagenfurt. Mindestens 14 seien derzeit im Laufen - wobei die Klagsschriften übersetzt werden und dann Adressen in Malta, auf den Jungferninseln oder Gibraltar erreichen müssen. „Die Zustellung ist nicht immer einfach“, so Jost.