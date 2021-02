Reutte könnte heuer Ehrentitel „Stadt“ erhalten

„Für uns ist das kein Thema“, berichtet Gunda Steinwender, Amtsleiterin in Tamsweg. Für die Außerferner Metropole mit fast 6000 Einwohnern sehr wohl! Man würde paradoxerweise „nur“ mit dem rund zehn Kilometer entfernten Vils gleichziehen. Das Grenzdorf mit heute rund 1500 Bürgern wurde bereits 1327 zur Stadt erhoben. Allerdings in einer Zeit, in der das Stadt- oder Marktrecht enorme Privilegien mit sich brachte.