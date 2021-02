Florianis wollen Impfung

In sozialen Medien machen viele Betroffene ihrem Unmut Luft: „Warum sind wir Feuerwehren auf einmal nicht mehr systemrelevant? In unserer Freizeit begeben wir uns immer wieder in gefährliche Situationen, um anderen Menschen zu helfen. Was ist der Dank der Bundespolitik? Ohne jegliche Erklärung die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren still und heimlich einfach aus der Impfstrategie streichen ...“