ÖBV-Team verlor letztes Spiel in EM-Qualifikation

Österreichs Basketball-Herren haben am Sonntagabend auch das sechste und letzte Spiel in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 in der Gruppe F verloren. Das zweite Aufeinandertreffen mit Ungarn binnen 48 Stunden endete 58:81 (30:38). Rasid Mahalbasic, Marvin Ogunsipe und Bogic Vujosevic (je 10) führten die ÖBV-Auswahl in der „Blase“ in Kiew als Scorer an.