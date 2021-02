Anfahrtsweg zu Impfung in Kritik

In einem aktuellen Fall erhielt eine mobile Krankenpflegerin aus dem Bezirk Güssing die Möglichkeit, sich endlich einer Impfung unterziehen zu können. Die Vorfreude wurde allerdings getrübt, als die Frau feststellte, dass der Piks nicht in der Nähe ihres Wohnortes verabreicht werden sollte. Vielmehr wurden ihr zwei Impfzentren im Landesnorden zur Auswahl gestellt: entweder das BITZ in Müllendorf oder jenes in Gols. Um einen der Standorte zu erreichen, hätte die Betroffene eine zumindest eineinhalb Stunden lange Autofahrt antreten müssen. Eine Änderung des Ortes sei nicht möglich gewesen.