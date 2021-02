Trümmer-Schauer nach Triebwerksausfall bei US-Flug

Dramatische Minuten an Bord einer Maschine der United Airlines: Kurz nach dem Start versagte plötzlich ein Triebwerk. Die Piloten der Maschine, welche sich auf dem Weg nach Hawaii befand, konnten das Flugzeug zwar sicher und rechtzeitig landen, große Trümmerteile stürzten aber in der Nähe der US-Stadt Denver zu Boden, wo, wie durch ein Wunder, jedoch niemand verletzt wurde. Auch die 241 Menschen an Board konnten letztlich sicher am Samstagnachmittag am internationalen Flughafen in Denver landen. Was zu dem Ausfall des Triebwerks führte, ist bislang unklar.