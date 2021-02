Land stellt 10.000 Corona-Tests zur Verfügung

Wegen der hohen Inzidenzzahl im Bezirk Hermagor hat das Land Kärnten wie berichtet ein Elf-Punkte-Maßnahmenpaket festgelegt. Unter anderem sollten die ab 1. März in Apotheken erhältlichen Wohnzimmer- bzw. Selbsttests im Bezirk schon eine Woche früher verteilt werden. Weil das über den Bund so rasch nicht möglich war, hat das Land nun auf Anweisung von Landeshauptmann Peter Kaiser selbst 10.000 Selbsttests angeschafft. Ab Dienstag werden diese in den am stärksten betroffenen Gemeinden Gitschtal, St. Stefan im Gailtal und Hermagor verteilt werden, heißt es.