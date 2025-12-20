Schönes Weihnachtsfest für Kärntner Familien

Nicht allen geht es so gut, wie vielen von uns – damit Weihnachten trotzdem besinnlich wird, sammeln wir Spenden.
Was macht mehr Freude, als anderen eine Freude zu bereiten? Die „Krone“ und ihr Verein „Krone-Leser helfen“ stellen sich deshalb seit Jahren in den Dienst der guten Sache: Auch heuer sammeln wir wieder Geldspenden für Familien, die schwere Schicksalsschläge erlebt haben oder einfach nicht so viel Glück hatten. Wer mithelfen kann, findet am Ende des Artikels die Bankverbindung des Vereins.
Und wer das Spenden mit einem köstlichen Glühmost verbinden will, hat dazu in Velden Gelegenheit: Das große Finale der Charity-Punsch-Aktion findet heute, Samstag, von 17 bis 19 Uhr am Gemona-Platz statt. Weihnachtsengerl Andrea Mayer-Rinner lädt alle Kärntnerinnen und Kärntner ein – aber auch Promis, die für den guten Zweck ausschenken. Ein Punsch kostet fünf Euro – der gesamte Erlöse geht an unseren Verein „Krone-Leser helfen“.
Verein „Krone-Leser helfen“
IBAN: AT45 3900 0000 05919006
„Die Vorfreude ist groß“, lächelt Mayer-Rinner. Heute sind „Nocki“-Star Gottfried Würcher, die charmante Sängerin Monika Martin und Film-Evergreen Otto Retzer im Einsatz. Auch Stefanie Mayer, die das Musical „Einhörner gibt es wirklich“ geschrieben hat, hilft mit und singt ein Lied. Silvio Samoni, die Stimme mit Herz und Gefühl, schaut ebenfalls wieder vorbei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.