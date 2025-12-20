Haus für Wasserrettung entsteht am St. Andräer See

Spendenaktion für Innenausstattung

„Wir verbringen viel Zeit in dieser Garage, haben keine eigenen Sanitäranlagen und wenig Platz für Equipment“, bemängelt Hafner. Umso mehr freut er sich auf den Baustart im Herbst 2026. Die Wasserrettung St. Andrä hat ihre Einsatzbereiche in ganz Unterkärnten. Wenngleich die hohen Baukosten gedeckt sind, fehle das Geld für die Innenausstattung. Dafür wurde die Spendenaktion „Baustein“ gestartet.