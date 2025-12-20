1416 Rotkreuz-Mitarbeiter an Feiertagen im Dienst

„Wir sind da“ lautet der Leitspruch beim Roten Kreuz. Und die Mitarbeiter sind auch zu den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel bei Notfällen rund um die Uhr im Einsatz: Vom 24. bis zum 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Jänner versehen in Kärnten 1416 Mitarbeiter ihren Dienst. 1126 davon sind im Rettungsdienst im Einsatz – 126 von ihnen machen das als freiwillige Helfer.