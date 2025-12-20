1416 Rotkreuz-Mitarbeiter an Feiertagen im Dienst

Wenn es hart auf hart kommt, sind sie da: Die Mitarbeiter des Roten Kreuz in Kärnten – und das auch an Weihnachten und Silvester. Darunter Angestellte, aber auch mehr als 100 Freiwillige!
„Wir sind da“ lautet der Leitspruch beim Roten Kreuz. Und die Mitarbeiter sind auch zu den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel bei Notfällen rund um die Uhr im Einsatz: Vom 24. bis zum 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Jänner versehen in Kärnten 1416 Mitarbeiter ihren Dienst. 1126 davon sind im Rettungsdienst im Einsatz – 126 von ihnen machen das als freiwillige Helfer.
„Unsere Freiwilligen sind das Rückgrat des Roten Kreuzes“, so Rotkreuz-Präsident Martin Pirz. 290 Mitarbeiter engagieren sich zu den Feiertagen in den Gesundheits- und Sozialen Diensten. Allein am Heiligen Abend stehen 292 tagsüber und in der Nacht für die Bevölkerung bereit. „Notfälle kennen keine Feiertage. Gerade dann, wenn viele Menschen zur Ruhe kommen, braucht es jene, die Verantwortung übernehmen“, betont Pirz.
