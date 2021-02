Dieses Wochenende zwei große Impfaktionen

Senioren-Immunisierung

An acht Impfstellen in den Bezirken werden heute und morgen insgesamt mehr als 4500 Seniorinnen und Senioren geimpft - mit rund 2100 die meisten davon am Klagenfurter Messegelände. Im Congress Center Villach erhalten rund 1.100 Über-80-Jährige ihre Impfung.