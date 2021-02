Israels Grenzen bleiben bis 6. März geschlossen

Weil die Zahl der Infektionen mit SARS-CoV-2 weiterhin hoch ist, verlängert Israel die Schließung seiner Grenzen bis zum 6. März. Wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sowie das Gesundheitsministerium des Landes am Donnerstag ankündigten, bleiben die Schließungen der Grenzübergänge sowie das Verbot internationaler Flüge, die am 24. Jänner ausgesetzt wurden, weiter in Kraft.