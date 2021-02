ÖWR Sattendorf rettete drei Schwänen das Leben

Rettung in letzter Sekunde

Gegen 17.30 dann der nächste Einsatz für die Mitglieder: In der Westbucht am Ossiacher See sind drei Schwäne immer wieder in die dünne Eisschicht eingebrochen. „Mithilfe unseres Arbeitsbootes konnte das Eis gebrochen und somit ein Weg für die Schwäne durchs Eis geschaffen werden.“ Die Tiere wurden sicher ans Land gebracht.