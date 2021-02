Offener Brief: Ärger wegen Corona-Prämie

Es geht um Ungleichbehandlungen von Diensten an Corona-Verdachtsfällen in Spitälern und Altenheimen; weiters von für die Prämie unterschiedlich eingestuften, aber gleich belastenden Diensten in Heimen. Kurz, die einen bekommen die Corona-Prämie von bis zu 250 Euro monatlich (für November bis Jänner), andere nicht, ohne dass tatsächlich nachvollziehbar sei, warum. Das sorge für Irritation, Enttäuschung und Frust bei vielen Mitarbeitern in den Alten- und Pflegeheimen.