SPÖ Bruck zahlt nur 156 Euro Miete für 86 m²

Dem Parlament in Wien sagt man ja landläufig eine gewisse Abgehobenheit nach - von den echten Problemen der Menschen im Land seien die dort sitzenden Mandatare ungefähr so weit entfernt wie die Bundesregierung von einem Hauch Selbstkritik. Doch die Bodenhaftung kann man auch schnell einmal abseits des Wiener Parketts in der steirischen Kommunalpolitik verlieren.