Neue Test-Strategie stimmt Verliebte optimistisch

„Wir haben einen Termin, wir sind happy!“, jubeln Christina Hagmayr (36), Sekretärin und Mario Rossmann (43), Pilot bei Austrian Airlines. Das junge Brautpaar probiert gerade beim Brautmoden-Spezialisten Hänsel…&…Gretel in Gunskirchen Kleider und Anzüge an. Sie sind nicht die einzigen Verliebten in Oberösterreich, die ihre Hochzeit durchziehen wollen.