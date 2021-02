Experte in China: „Niemand will noch Kinder haben“

Wuhan: Kein Babyboom wegen Ausgangssperren

Chinas Wirtschaftswachstum werde abflachen, so Yi weiter. Nach Schätzungen werde der Zuwachs in China in den Jahren 2030 bis 2035 langsamer ausfallen als in den USA, so Yi. „Es wird dann unmöglich, die USA als größte Volkswirtschaft abzulösen.“