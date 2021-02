Neues Lava-Spektakel am Vulkan Merapi auf Java

Auf der Insel Java sorgt der Mount Merapi derzeit für ein neues Spektakel aus Feuer und Licht: Am Freitag ging dort ein mehrere Hundert Meter langer Lavastrom ab, glühend rot lief flüssige Magma die Hänge hinab. Bereits in den vergangenen Monaten ist der Merapi mehrfach ausgebrochen. Berichte über Tote oder Verletzte gab es nicht, Anrainer waren jedoch in Sicherheit gebracht worden.