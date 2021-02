Porno-Advokat muss 1,5 Millionen US-Dollar zahlen

Tauziehen mit Gericht dürfte weitergehen

An der Haftstrafe kann der Porno-Advokat wohl auch nichts mehr ändern. In den Gerichtsdokumenten heißt es: „Da die als wahr akzeptierten Tatsachen in der Anklageschrift ein betrügerisches System beschreiben, das vom Bundesgesetz verboten ist, kann Hansmeier nicht erfolgreich behaupten, diese seien scheinbar nicht richtig.“ Der Jurist dürfte sich trotzdem weiter wehren: Ein weiterer Streit mit dem Gericht, ob er vom Gefängnis aus einen Piraterie-Honeypot betreiben könnte, dauert noch an, wird berichtet.