Erstmals Katze in Österreich Corona-positiv

Zuerst die Entwarnung; Katze Ayla ist mittlerweile wieder genesen, wie der ORF Vorarlberg am Donnerstagabend berichtete. Anders die Situation vor vier Wochen, als die Besitzerin das Tier zu Tierarzt Karl Fürst brachte. „Die Symptome der Katze waren Fieber, ein bisschen abgemagert, Durchfall und sehr müde. Mit dieser Symptomatik dachten wir gleich an eine Virusinfektion und wollten sicher sein. Also haben wir auch auf SARS-CoV-2 untersuchen lassen“, so Fürst.