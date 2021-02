Tirols Entwicklung in einem Jahr Pandemie

Knapp ein Jahr ist es her, dass in Tirol die ersten Fälle des Coronavirus auftauchten. Heute ist vieles erstaunlich ähnlich - und doch anders. Es war der Faschingsdienstag vor einem Jahr, der 25. Februar. Damals wurden die ersten Coronavirusfälle in Innsbruck - und damit Österreich - entdeckt. Zwei Italiener dürften sich in Bergamo angesteckt und das Virus nach Tirol mitgebracht haben.