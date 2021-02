Platter wirft Bayern „Schikanen“ vor

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Dienstag erneut gegen die nun verlängerten Einreiseverbote Deutschlands für Tirol wegen der Ausbreitung der Südafrika-Mutation protestiert. Er erwarte sich vom „Nachbarn Bayern eine verhältnismäßige Vorgangsweise anstatt diskriminierender Schikanen“ für Arbeitnehmer in Bayern und Tirol, sagte er am Abend. Dass die Grenzschließungen nicht mit EU-Grundsätzen vereinbar seien, zeige auch der Protest der EU-Kommission.