Söder will Tirol als „Mutationsgebiet“ einstufen

Söder erklärte, er unterstütze das Vorgehen der österreichischen Bundesregierung gegenüber Tirol wegen der dort besonders zahlreich auftretenden Corona-Mutationen. Ob man in Tirol dies so ernst nehme, scheine ihm „nicht ganz erkennbar“, fügte Söder hinzu. Bayern teile daher die Sorge über die Entwicklung in Tirol, sagte Söder. „Ein zweites Ischgl wollen wir nicht noch einmal erleben“, so der Ministerpräsident.