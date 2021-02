Goldener WM-Abschluss? Wir können Finale!

2017 und 2019 gab’s (natürlich nicht zuletzt auch dank Marcel Hirscher) in den letzten vier Bewerben jeweils noch vier Medaillen. Gibt es wie vor vier Jahren in St. Moritz sogar noch zweimal Gold, dann würde die legendäre WM des Jahres 1962 in Chamonix eingestellt werden. Damals gab’s in Frankreich zum ersten und bisher einzigen Mal sechs österreichische Goldmedaillen zu feiern. Die damalige Gesamtausbeute (15 Medaillen!) bleibt aber natürlich unerreicht.