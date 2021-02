Media Markt hält an stationärem Geschäft fest

Der deutsche Elektronikhändler Ceconomy, bekannt für seine Tochterunternehmen Media Markt und Saturn, will trotz des Online-Booms in der Corona-Krise weiter an seinen Ladenketten festhalten. Der Konzern setze auf die Verbindung von stationärem Handel und Online-Geschäft, sagte Ceconomy-Chef Bernhard Düttmann am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Unternehmens.