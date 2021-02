Aschermittwoch: „Fischkonsum muss sich ändern!“

Ob Heringschmaus oder Matjes-Filet - am Aschermittwoch starten viele nach einer ausgiebigen Krapfensaison in die Fastenzeit. Doch ist beim Kauf Vorsicht angebracht: Über 90 Prozent der hierzulande konsumierten Fische werden importiert, ein Großteil stammt aus den Weltmeeren. Laut der Welternährungsorganisation sind knapp 90 Prozent der kommerziell genutzten Fischbestände bereits entweder bis an die Grenze genutzt oder überfischt. Zertifizierungen wie das MSC-Siegel können entgegen ihrer Versprechungen keine Nachhaltigkeit garantieren.