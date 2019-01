Studie: Weltmeere heizen sich immer schneller auf

Knapp 4000 Treibroboter liefern Forschern Daten

Ein wichtiger Faktor für die darin enthaltenen genaueren Zahlen ist eine Meeresüberwachungsflotte mit Namen „Argo“ (benannt nach einem gleichnamigen Schiff aus der griechischen Mythologie; Anm.), der knapp 4000 sogenannte Treibroboter angehören. Diese driften durch die Ozeane und tauchen alle paar Tage in eine Tiefe von 2000 Metern, um Temperatur, Strömungen und pH-Wert des Wassers zu messen. Die fast in Echtzeit übertragenen Daten werden in der Forschung und der Klimaüberwachung verwendet.