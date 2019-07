Wie eine neue Industrie die Weltmeere bedroht

Abbaugebiet elfmal so groß wie Österreich

Derzeit wird Tiefseebergbau noch von der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) reguliert. Obwohl bis heute noch kein Abbau stattfindet, hat die ISA bereits 29 Explorationslizenzen unter anderem an China, Südkorea, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Russland vergeben. Diese Lizenzen umfassen ein Gebiet von rund einer Million Quadratkilometer im Pazifik, Atlantik und Indischen Ozean - auch in Regionen, die ökologisch besonders werttvoll sind, wie etwa die „Verlorene Stadt“ in der Nähe des Mittelatlantischen Rückens. Die geplante Abbaufläche ist rund elfmal so groß wie Österreich. Konzerninteressen scheinen dabei vor Meeresschutz zu stehen - bis heute hat die ISA noch keinen einzigen Lizenzantrag für Tiefseebergbau abgelehnt.