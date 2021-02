Faschingsdienstag: Österreicher essen zwei Krapfen

Fußgängerzonen, in denen am Faschingsdienstag Narren ihre Späße treiben und ausgelassen feiern, bleiben heuer leer. Umzüge sind Corona-bedingt abgesagt bzw. werden ins Internet verlagert, Partys und Faschingssitzungen fallen aus. Kurzum: die „närrische Zeit“ fiel dieses Jahr ins Wasser. Gut, dass wir wenigstens kulinarisch feiern dürfen. Bevor morgen viele in die Fastenzeit starten und wieder Askese auf dem Speiseplan steht, verspeisen Herr und Frau Österreicher noch durchschnittlich zwei Krapfen.