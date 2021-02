Larry King: Seine enterbte Witwe zieht vor Gericht

In einem Interview mit der „New York Post“ kündigte Shawn King nun an, dass sie vor Gericht ziehen und das neue Testament anfechten will. „Wir hatten seit 2015 einen als Paar erstellten, nicht anfechtbaren Plan für das Familienerbe verfasst. Dieses Dokument gibt es noch und es ist der legitime letzte Wille. Punkt!“, wetterte sie und stellte klar: „Und ich bin mir sicher, dass sich meine Anwälte in dieser Hinsicht durchsetzen werden.“