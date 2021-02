Mit viel Routine und Erfahrung zum Meistertitel

Sechs Saisonen spielte der SC Sollenau in der Regionalliga Ost. Damals gaben sich ehemalige Bundesliga-Kicker bei den Niederösterreichern die Klinke in die Hand. Die Liga hat sich in den Jahren allerdings ein bisschen verändert. Jetzt ist Sollenau in der 1. Klasse Süd am Start. Die Ex-Bundesliga-Kicker sind aber immer noch an Bord. Für Trainer und Sektionsleiter Jürgen Riedl kein Problem. Im fan.at Fußballtalk redet er ganz offen über die Vergangenheit und die Zukunft des Klubs.