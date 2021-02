Klassen in Form von Waben

50 Kinder im Volksschul- und 20 im Kindergartenalter besuchen derzeit die Waldorfschule in Neusiedl am See. Nach längerer Suche hat man nun ein Grundstück nahe dem jetzigen Schulstandort gefunden. Vorverträge gibt es bereits, derzeit läuft die Umwidmung. Ist diese erledigt, möchte man so schnell wie möglich mit dem Bau der Schule beginnen. Architektin ist Bernadette Paller. „Das Gebäude wird so besonders wie unser Konzept“, so Angela Michlits, Obfrau des Betreibervereins Waldorf Pannonia. Es soll wie ein Bienenstock aufgebaut werden, die Klassen sind in Wabenform angeordnet.