Damen-Kombi in Cortina: Was macht er denn da?

ORF-Kommentator Ernst Hausleitner fragte sich, was sich wohl viele TV-Zuseher auch fragten: „Was macht der da?“ In der Tat mutete es einigermaßen außergewöhnlich an, als bei der Damen-WM-Damen-Kombination in Cortina ein Pistenarbeiter am Streckenrand plötzlich einen Handstand in den griffigen Schnee von Cortina zauberte.