Ab 9.45 Uhr Ski-WM LIVE: Kombination der Damen

Gritsch war nach der Kombi-Absage am vergangenen Montag zum Training heimgereist. Vor zwei Jahren in Aare war sie Achte, während Siebenhofer als Vierte die Bronzemedaille nur um 4/100 Sekunden verpasste, in der Abfahrt waren es als Siebente auch nur 15/100. Am Samstag fehlten ihr in der Abfahrt nur 13/100 auf Bronze. „Irgendwann kommt es zurück“, sagte Siebenhofer nach der neuerlich zu ihren Ungunsten ausgegangen Hundertstelschlacht.