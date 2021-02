Poggersdorf: Kelten, Isländer und Pagode der Ruhe

Reitsportfreunde, die das Besondere suchen, kommen am Islandpferdehof Rapoldi in Leibsdorf auf ihre Kosten. Der Stall ist einer der wenigen in Kärnten, der die kleinen aber robusten und mutigen Islandpferde beherbergt - die einzige Pferderasse, die neben den üblichen drei Gangarten Schritt, Trab, Galopp auch Tölt und Pass beherrscht.