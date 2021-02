Marco Schwarz „hungrig auf das erste WM-Rennen“

Marco Schwarz ist seit Sonntag zurück im WM-Revier. Nach der Absage der Kombination vergangene Woche und der Verschiebung auf heute fuhr der 25-Jährige für ein paar Tage zurück in seine Kärntner Heimat. „Zuerst habe ich ein, zwei Tage Pause gemacht. Zuletzt haben wir am Weißensee sehr gut trainiert. Zuerst für den Parallelbewerb, dann haben wir noch einen guten Slalom-Tag eingelegt. Ich bin körperlich fit und bereit für die intensive Woche“, meinte der dreifache Medaillengewinner von Åre. Der in Schweden mit Bronze in der Kombination gezeigt hat, dass man mit ihm in diesem Bewerb rechnen muss. Auch wenn es im Weltcup heuer keinen einzigen Anhaltspunkt gab.