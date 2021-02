Hit bei Ski-WM: „Wird ein sportliches Gemetzel!“

Vincent Kriechmayr kann nach Super-G-Gold völlig befreit ins Rennen gehen. „Der Druck ist natürlich nicht mehr ganz so groß. Aber ich will weiter Medaillen sammeln! Wenn das nicht so wäre, würde ich schon daheim auf der Couch sitzen.“ Im Abschlusstraining bluffte „Vinc“ ordentlich, fuhr die letzten fünf, sechs Sekunden aufrecht Richtung Ziel. Aufgrund der recht kurzen Abfahrt und des eher niedrigen Schwierigkeitsgrades erwartet der Oberösterreicher „ein sportliches Gemetzel“, eine Hundertstelschlacht.